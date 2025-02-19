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19.02.2025 в 09:40

Wildberries и Russ предупредили о новой мошеннической схеме с заказами

Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейса и сообщают, что срок бесплатного хранения истек

Объединенная компания Wildberries и Russ раскрыла новую схему обмана пользователей: мошенники представляются сотрудниками маркетплейса и сообщают о якобы истекшем сроке бесплатного хранения заказа, чтобы похитить деньги и данные клиентов. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники предлагают покупателям маркетплейса отменить заказ, чтобы «избежать оплаты за дальнейшее хранение». При этом жертв просят прислать код из СМС, который позволяет преступникам получить доступ к их личным данным и финансам.

В пресс-службе объединенной компании подчеркнули, что подобные звонки — попытка манипуляции людьми. На самом деле у мошенников нет доступа к данным о реальных заказах пользователей площадки, поэтому они совершают веерный обзвон, рассчитывая застать человека врасплох.

В компании напомнили, что любые коды нельзя называть никому — вне зависимости от того, кем представился звонящий. Там также подчеркнули, что на Wildberries нет платного хранения заказов.

Ранее Банк России составил портрет жертв кибермошенников. Чаще всего под влияние злоумышленников попадают работающие женщины со средним образованием.

Wildberries Маркетплейс Wildberries и Russ интернет-мошенники
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