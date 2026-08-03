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03.08.2026 в 08:40

Число кибератак на сайты и приложения российских компаний выросло на 27%

Злоумышленники все чаще используют ИИ для киберразведки и подготовки многоэтапных атак

За первое полугодие 2026 года число кибератак на прикладной уровень сетевой инфраструктуры сайтов и приложений российских компаний достигло 849,7 млн, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 44% веб-атак были многоэтапными. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование компаний в сфере кибербезопасности WMX и Servicepipe.

Аналитики отмечают, что практически каждая подобная атака начинается с этапа киберразведки. На этой стадии злоумышленники изучают параметры работы систем защиты, чтобы определить их уязвимости и подобрать способы обхода механизмов безопасности. Распространение инструментов на базе искусственного интеллекта позволило существенно ускорить этот процесс и снизить порог входа для организации сложных кибератак.

После завершения разведки хакеры переходят к активной фазе атак, в том числе используя DDoS-инструменты. По данным исследования, в первом полугодии фиксировались DDoS-атаки мощностью свыше 2 Тбит/с, а количество атак интенсивностью более 100 Гбит/с выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Кроме того, число автоматизированных сканирований сетевой инфраструктуры за год удвоилось.

Рост числа многоэтапных атак подтверждают и другие участники рынка информационной безопасности. О тенденции к росту числа многоэтапных атак изданию сообщили представители «Лаборатории Касперского», RED Security, «Гарда» и «Элвис-плюс».

По данным компании «Инфосистемы Джет», в 2025 году 76% критических кибератак были направлены на уничтожение инфраструктуры компаний. Из них 44% приходилось на шифрование инфраструктуры, а 32% — на ее разрушение.

Кибератаки
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