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03.11.2026 в 07:00

Россияне стали на 19% реже покупать новые ноутбуки

На фоне роста цен потребители откладывают обновление техники

За январь — сентябрь 2026 года продажи новых ноутбуков в России сократились на 19% год к году, до 1,94 млн устройств. В денежном выражении рынок просел на 5%, составив 132 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ICMR («ГФК-Русь»).

Снижение спроса также подтвердили в« М.видео», «Ситилинке» и «Платформе ОФД». Одной из причин спада стал рост цен.

По оценке «Ситилинка», в первом полугодии ноутбуки подорожали на 30−35%, что заставило часть покупателей отложить обновление техники. Дополнительное давление на стоимость оказало удорожание комплектующих. Кроме того, потребители все чаще считают производительности уже имеющихся устройств достаточной и при покупке новых моделей отдают предпочтение бюджетному сегменту.

На фоне охлаждения спроса на новую технику растет интерес к ремонту. За девять месяцев 2026 года количество покупок услуг по ремонту ноутбуков увеличилось на 11% год к году. Медианный чек при этом вырос на 11%, до 2,6 тыс. руб.

Альтернативой новым устройствам становятся восстановленные и подержанные ноутбуки. В «М.Видео» продажи восстановленной техники за январь — сентябрь выросли почти в четыре раза, на «Авито» спрос на нее увеличился в восемь раз.

Спад продолжается второй год подряд: по итогам 2025 года продажи ноутбуков в России уже сократились на 15−30%, по итогам января-мая 2026 года — на 20% Таким образом, покупатели все чаще предпочитают продлевать срок службы имеющейся техники или искать более доступные варианты на вторичном рынке вместо приобретения новых устройств.

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