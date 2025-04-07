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07.04.2025 в 07:20

Россияне стали на 15% чаще оставлять чаевые

В регионах культура чаевых только начинает формироваться

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В первом квартале 2025 года клиенты сферы услуг стали на 15% чаще оставлять чаевые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис «Нетмонет».

В косметологии количество таких транзакций выросло на 8,3% год к году. В этой сфере средний размер чаевых оказался наибольшим за отчетный период — 568 руб. На втором месте по размеру чаевых — автосервисы, где в январе — марте 2025 года клиенты оставляли в среднем 515 руб.

Посетители ресторанов в прошлом году оставляли чаевые на 50% чаще, чем годом ранее. Средний размер «благодарности» в этой сфере за первый квартал 2025 года составил 407 руб.

Привычка оставлять чаевые наиболее распространена в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи. В мегаполисах чаевые в сфере бьюти и других услуг уже практически «стали частью этикета». В регионах культура чаевых только начинает формироваться, отмечают авторы исследования.

По данным Yclients, число трансакций безналичных чаевых в январе—сентябре прошлого года выросло почти на четверть. Средний чек увеличился на 12%, до 333 руб.

чаевые
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