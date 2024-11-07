Россияне стали оставлять больше безналичных чаевых

Число трансакций безналичных чаевых в январе—сентябре выросло почти на четверть. Средний чек увеличился на 12%, до 333 руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Yclients.

Самый заметный прирост трансакций по чаевым в январе—сентябре произошел для компаний в категории «красота» — на 27,3% год к году. За досуговые услуги оставляли чаевые на 21,2% чаще, за медицинские — на 11,1%, за спортивные — на 8,3%, за бытовые — на 4,2%. Частные мастера индустрии красоты в этом году получали чаевые в 3,5 раза чаще чем в прошлом.

В «Т-банке» также отмечают, что количество безналичных чаевых увеличилось на 16% год к году. Их средний размер вырос на 46%, до 483 руб. Через «Нетмонет» (сервис «Альфа-банка») чаевые в июне—августе оставили 10 млн раз, рост год к году — 18%.

Эксперты подтверждают, что такая форма вознаграждения становится привычной частью расходов за счет политики сервисов доставки, такси, а также сокращения оборота наличных денег. Вслед за ресторанным рынком культура начала приживаться и в сфере услуг. Кроме того, активно подключаются АЗС, службы доставки, туристические компании, медицинские центры, спортивные клубы.

Напомним, в первом полугодии 2024 года число трансакций безналичных чаевых выросло на 26%, а их объем — на 82%. Доля безналичных платежей уже достигла 85−90%.