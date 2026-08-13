Мужчины чаще женщин готовы «хоть сейчас» уйти на работу к конкуренту

Мужчины в России чаще женщин готовы перейти на работу к конкуренту, особенно если новое предложение можно принять сразу. Об этом говорится в исследовании SuperJob, данные которого приводит ТАСС.

При этом женщины чаще рассматривают такой переход при условии более выгодных условий: так ответили 77% участниц опроса против 70% мужчин. Еще 12% мужчин готовы уйти к конкуренту «хоть сейчас», тогда как среди женщин таких только 4%. Не стали бы рассматривать подобные предложения 3% мужчин и 7% женщин.

Наиболее «мобильными» оказались россияне младше 35 лет. Среди них 82% готовы сменить работодателя ради лучших условий, а еще 7% согласны перейти к конкуренту независимо от обстоятельств. Среди сотрудников старше 45 лет 70% рассмотрели бы такой вариант при более выгодных условиях, а без дополнительных требований готовы уйти лишь 2%.

В целом отношение россиян к переходу к конкурентам за год стало менее консервативным. Доля тех, кто готов уйти на новое место на любых условиях, выросла на 4 процентных пункта, до 8%. Еще 74% готовы рассмотреть переход, если конкурент предложит более выгодные условия.

Исследование проводилось с 14 июля по 5 августа 2026 года. В нем приняли участие 3 тыс. респондентов.