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24.07.2026 в 09:45

Спрос на малоизвестные зарубежные мессенджеры в России замедлился

Самый высокий рост аудитории во втором квартале показал турецкий BiP

Интерес россиян к зарубежным мессенджерам сохраняется, однако темпы роста их аудитории во втором квартале 2026 года снизились. По данным МТС AdTech, если в начале года прирост спроса достигал 50%, то в апреле-июне он замедлился до 26% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Самую высокую динамику показал турецкий мессенджер BiP. Его месячная аудитория в России выросла на 120% квартал к кварталу и достигла 4,3 млн пользователей, тогда как год назад сервисом пользовались лишь 6,6 тыс. человек.

Рост также зафиксировали KakaoTalk (на 80%, до 1,26 млн пользователей), WeChat (+17%) и Gem Space (+11%). При этом лидером среди малоизвестных иностранных мессенджеров по числу пользователей остается Imo: его аудитория во втором квартале составила 12,2 млн человек, увеличившись на 1%.

Одновременно часть зарубежных сервисов теряет пользователей. Аудитория SimpleX сократилась на 41%, Discord — на 8%, а Telega — на 1% после удаления приложения из App Store и прекращения его работы с 1 июля. Основную аудиторию иностранных мессенджеров составляют пользователи в возрасте от 35 до 44 лет.

Тенденцию подтверждают и российские операторы связи. В «МегаФоне» сообщили о росте аудитории BiP, KakaoTalk и WeChat, а в Т2 отметили увеличение числа пользователей BiP почти в пять раз и KakaoTalk — в 3,5 раза. При этом оба оператора фиксируют снижение активности в Imo и Discord.

Эксперты связывают интерес к альтернативным платформам прежде всего с необходимостью общения с родственниками и коллегами за рубежом, а также с желанием пользователей иметь запасной канал связи. При этом они считают, что массового перехода на иностранные мессенджеры не произойдет: рынок, скорее, будет развиваться по сценарию использования сразу нескольких сервисов одновременно.

Россияне Мессенджеры BiP
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