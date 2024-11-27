Россияне стали чаще покупать наборы для приготовления еды

За девять месяцев этого года рынок готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд увеличился на 15,2%, до 12,8 млрд руб. По итогам года рост рынка может составить 14%, до 17,2 млрд руб. Об этом пишет «РБК Вино» со ссылкой на исследование Infoline.

Рост спроса на готовые рационы и наборы для приготовления блюд связан с дефицитом времени у россиян, увеличением доходов, желанием сэкономить на походах в рестораны, но при этом разнообразно питаться.

Кроме того, в России растёт количество домохозяйств из одного человека (с 14 млн в 2010 году до 28,5 млн в 2023-м), увеличивается число квартир-студий без кухни. Сами потребители фокусируются на здоровом питании, а ретейлеры предлагают ассортимент в разных ценовых категориях.

На рынке готовой еды усиливается конкуренция среди розничных сетей, торгующих товарами повседневного спроса, и операторов рынка общепита, которые делают ставку на собственную доставку.

В августе в Infoline прогнозировали рост оборота рынка готовых рационов и продуктовых наборов по итогам года на 22%, до 18,4 млрд руб.