Рынок готовых рационов может вырасти почти на четверть

Оборот рынка готовых рационов и продуктовых наборов по итогам года вырастет на 22%, до 18,4 млрд руб. Сегмент перешел к росту после двухлетнего спада, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline

В начале года аналитики предполагали рост на 10% год к году, до 16 млрд руб. Но итоги первого полугодия оказались выше ожиданий. Продажи в январе—июне увеличились на 16,5% год к году, до 8,7 млрд руб.

Напомним, в 2023 году оборот рынка сократился на 4% год к году, до 15,1 млрд руб. В 2022 году годовой спад составил 4,3%. Динамику аналитики связывали с релокацией части аудитории, экономией и снижением доступности инструментов продвижения.

Возвращение интереса к сегменту эксперты связывают со смещением фокуса населения на здоровый образ жизни и питание. Кроме того, россияне экономят время на приготовлении еды и оптимизируют траты: выбор делается в пользу рационов питания, а не доставки блюд из ресторанов.

В целом оборот заведений общепита в России, по данным Росстата, в первом полугодии вырос на 5,4% год к году, до 1,56 трлн руб.

Ранее сообщалось, что наибольшую долю среди всех покупок в интернете по итогам первой половины 2024 года заняла доставка готовой еды и продуктов из магазинов. При этом доли категорий электроники, товаров для дома и одежды сократились.