Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Быть неймером

24.03.2026 в 13:00

Менее 10% россиян предпочитают ироничную подачу новостей в СМИ

Большинство респондентов считают уместным юмор в новостных публикациях о культуре и шоу-бизнесе

Лишь 7% опрошенных россиян признались, что им нравится ироничная подача новостей в СМИ и чаще они выбирают именно такой формат. 26% респондентов относятся к нему положительно при важном условии — информация должна оставаться точной. К таким выводам пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co, результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Согласно данным медиахолдинга, для 11% участников опроса тон не принципиален, главное — содержание. При этом 22% россиян «скорее не любят иронию», а 34% заявили, что совсем не принимают шутки в новостях и считают, что это «не территория для юмора».

К юмору в материалах на серьезные темы аудитория относится еще сдержаннее. Так, 21% респондентов допускают его только при условии, что шутки не искажают смысл и факты. Еще 10% опрошенных согласны на юмор в авторских колонках, но не в новостной ленте. При этом 29% предпочитают полностью разделять юмор и серьезную повестку, а 40% расценивают использование мемов в темах политики и безопасности как неуважительное отношение к самой теме и аудитории.

Однако в некоторых сферах аудитория все же готова принимать иронию. 60% респондентов считают юмор уместным в развлекательных новостных материалах, публикациях о культуре, шоу-бизнесе и интернет-трендах. Только 6% готовы к ироничному тону в социальных сюжетах и повседневных историях, а 5% допускают использование мемов в новостях на экономические и технологические темы, если это помогает сделать их понятнее. При этом 29% придерживаются «точечного» подхода, считая юмор допустимым исключительно в спецпроектах, но не в основной новостной ленте.

Респонденты также оценили свою осведомленность в контексте современных мемов. 44% опрошенных в основном понимают контекст мемов, но иногда приходится догадываться, 17% хорошо разбираются в большинстве отсылок, а 13% знакомы лишь с самыми популярными мемами. А вот 26% опрошенных совсем не интересуются интернет-юмором.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 19 марта 2026 года. В нем приняли участие 2 032 пользователей интернета.

