Россияне потеряли интерес к ювелирным украшениям из-за безденежья

Минпромторг сообщает о падении у россиян спроса на ювелирную продукцию, рассказывает RNS со ссылкой на Стратегию развития отрасли драгоценных металлов РФ до 2030 года.

Как отмечает Минпромторг, в 2018 году потребление золота ювелирной промышленностью упало в 1,8 раз по сравнению с 2013 годом, остановившись на отметке 41 тонну. Также есть кризис на рынке ювелирных изделий из серебра. Из-за кризиса падает покупательская способность россиян, и они меньше склонны тратиться на предметы роскоши, к которым относятся и ювелирные изделия.

Минпромторг: В условиях экономической рецессии и падения реальных доходов населения спрос на ювелирную продукцию, являющуюся товаром роскоши, продолжает падать, что зеркально отражается на снижении объемов потребления золота данным сектором.

Снижение спроса объясняется не только экономическим кризисом, но и повышением цен на золото и драгоценные камни. Они выражаются в долларах США, поэтому российский рынок очень зависит от курса валют, а себестоимость продукта растет.

Недавно стало известно, что AliExpress начнёт продавать ювелирные изделия. Бижутерия давно пользуется «огромным спросом» у покупателей при заказе из-за границы, отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вэй. Теперь, по его словам, у площадки появляется «возможность стать одними из пионеров в онлайн-продажах ювелирных изделий».