Без перерыва на обед: 62% российских IT-специалистов доверяют ИИ как напарнику

62% опрошенных российских IT-специалистов заявили о высоком уровне доверия к искусственному интеллекту (ИИ). К такому выводу пришли аналитики провайдера облачных и ИИ-решений Cloud.ru. В онлайн-опросе компании участвовали DevOps-инженеры, тестировщики, разработчики, аналитики данных и другие IT-специалисты различных уровней квалификации из всех регионов России. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Доверие к ИИ как к напарнику становится важным фактором для регулярного использования технологии — свыше 70% IT-специалистов обращаются к ИИ-сервисам как минимум раз в неделю. Наиболее активно ИИ применяют разработчики программного обеспечения: 39% из них используют его ежедневно.

Согласно данным исследования, 46% участников опроса больше доверяют российским ИИ-решениям, тогда как 31% респондентов относятся с равным доверием к отечественным и зарубежным сервисам. При этом уровень доверия во многом зависит от позиции работодателя: почти половина сотрудников компаний, где активно поддерживают использование искусственного интеллекта, оценили его наивысшим баллом по шкале доверия.

К активной поддержке, в частности, относится готовность работодателя оплачивать сотрудникам коммерческий доступ к ИИ-сервисам. Наличие такой практики в своих компаниях подтвердили 60% опрошенных.

Среди основных сценариев использования ИИ-сервисов IT-специалисты чаще всего называют работу с кодом (73%), генерацию текстов (31%), поиск информации (31%), анализ данных (31%), создание презентаций (24%) и генерацию изображений (24%).

Реже ИИ используется для анализа рисков в области кибербезопасности (19%), расшифровки аудиозаписей (15%) и подготовки кратких обзоров больших массивов информации (9%), таких как тезисы встреч или аналитические отчеты.

Большинство опрошенных считают, что умение работать с ИИ-сервисами становится все более востребованным на рынке труда. Около 70% респондентов сообщили, что время от времени сталкиваются в вакансиях с требованием уметь работать с ИИ, а 22% отметили, что встречают это условие регулярно.

Илья Королев, директор по стратегии провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru: IT-специалисты широко используют облачные сервисы и все больше работают в тандеме с ИИ: рабочая неделя не проходит без использования нейросети у 75% профессионалов. Наше исследование демонстрирует, насколько высок уровень доверия к ИИ в IT-индустрии и что сотрудничество людей с машинами становится все более тесным.

Среди причин, по которым технология способствует повышению уровня счастья, респонденты отмечают, что ИИ помогает работать быстрее и продуктивнее, минимизирует усилия, избавляет от рутинных задач, повышает чувство уверенности и комфорта, предоставляя больше времени для профессионального роста и решения более интересных задач.

Кроме того, ИИ является неотъемлемой частью современной жизни и окном в будущее, оставаясь при этом новым и увлекательным инструментом.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» и ИИ-интегратора WMT Group выяснили, что большинство соискателей не используют технологии на базе искусственного интеллекта при поиске работы. Однако более 60% опрошенных россиян, использующих нейросети и ИИ для создания резюме и сопроводительных писем, отметили, что самыми популярными инструментами для этих целей являются ChatGPT, GigaChat и Writesonic.