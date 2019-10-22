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22.10.2019 в 13:45

Россияне оставили в бюджете 3 млрд рублей, выигранных в лотерею

Участники лотерей не хотят идти за мелкими выигрышами и часто теряют бумажные билеты

Depositphotos

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей. Невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение шести месяцев с момента проведения тиража, сообщают «Известия» со ссылкой на оператора по распространению билетов «Столото».

Львиная доля (91,1%) невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей, а самым крупным стал выигрыш в 10 млн рублей, за которым победитель так и не явился. Как объяснили в «Столото», в основном победители не приходят за деньгами, поскольку теряют бумажные билеты.

Психологи считают, что причина невостребованных выигрышей в другом. К примеру, психолог Ольга Максимова уверена, что покупающие лотерейный билет россияне рассчитывают выиграть по максимуму, а небольшую сумму воспринимают как «пощечину».

Алексей Фирсов, глава Центра социального проектирования:

Почему люди вообще играют в лотереи? Ими движет вера в чудо. А мелкий выигрыш — это издевательство над чудом. Мог бы выиграть миллион, но не угадал одну цифру и получаешь на порядки меньше.

Все лотереи в России являются государственными, поскольку организаторами выступают Минспорта и Минфин. Поэтому невостребованные деньги в течение трех лет хранятся на специальном счете, а затем направляются в бюджет. Например, за 2018 год, когда истекли сроки по одним из первых тиражей, действовавших по новому принципу, в бюджет было перечислено 148,6 млн рублей, сообщили в «Столото».

Выручка от лотерей в России растет на 20−30% в год. По итогам 2018 года совокупная выручка операторов лотерей АО ГСЛ и ООО «Спортлото» выросла на 29%, составив 47,7 млрд рублей. Ожидается, что в 2019 году она увеличится на 22%, до 58 млрд рублей.

Лотерея
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