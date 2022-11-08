64% россиян не различают 11.11 и «Чёрную пятницу»

По данным опроса «Яндекс Маркета», самыми ожидаемыми распродажами среди россиян стали 11.11, «Чёрная пятница», предновогодняя распродажа и «Киберпонедельник». При этом более половины опрошенных (64%) не различают 11.11 и «Чёрную пятницу» — покупатели уверены, что это одна и та же распродажа. Результаты опроса имеются в распоряжении Sostav.

Кроме того, покупатели путают и даты этих распродаж. 44% ответили, что «Чёрная пятница» проходит 11 ноября — только 24% знают, что эта акция проходит в последнюю пятницу ноября. Каждый пятый респондент (21%) не знает, когда проводится «Чёрная пятница», а каждый десятый (11%) считает, что она проходит в первую пятницу ноября.

Такая путаница связана с тем, что магазины активно рекламируют распродажу 11.11 в ноябре, так что эффект промо распространяется и на «Чёрную пятницу». Также в этом году впервые за шесть лет 11 ноября выпало на пятницу.

11.11 («День холостяков») — китайский праздник, зародившийся в 90-х годах XX века. Его стали называть «Днём холостяков», потому что дата проведения (11.11) состоит из четырёх единиц, которые символизируют не состоящих в паре людей. 11 ноября 2009 года в КНР крупнейший онлайн-продавец Alibaba Group совместно с 27 крупными магазинами впервые запустил масштабные распродажи. «Чёрная пятница» — пятница после Дня благодарения в США, с которой начинается рождественский сезон распродаж в этой стране. Из-за того, что День благодарения приходится на четвёртый четверг ноября, «Чёрная пятница» обычно выпадает на день с 23 по 29 ноября. Теперь с неё во всём мире начинается сезон больших распродаж.

Согласно данным другого исследования, самой популярной категорией на ноябрьских и предновогодних акциях в этом году станут одежда и обувь. Сегмент обойдёт технику и электронику, лидировавших в прошлом году. В покупке одежды и обуви на грядущих распродажах заинтересованы 29% потребителей. К покупке техники интерес проявят только 22% опрошенных. 38% россиян планируют потратить деньги в новогодние распродажи, 28% — в «Чёрную пятницу», а 25% — 11 ноября.