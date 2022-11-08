Одежда и обувь станет самым популярным товаром на предновогодних распродажах

Самой популярной категорией на ноябрьских и предновогодних акциях в этом году станут одежда и обувь. Сегмент обойдёт технику и электронику, лидировавших в прошлом году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков Platforma.

По данным компании, в покупке одежды и обуви на грядущих распродажах заинтересованы 29% потребителей. К покупке техники интерес проявят только 22% опрошенных. 38% россиян планируют потратить деньги в новогодние распродажи, 28% — в «черную пятницу», а 25% — 11 ноября. При этом только 43% опрошенных считают распродажи честным.

Средний бюджет покупок за год не изменился: 25% потребителей хотят потратить во время распродаж 10−20 тыс. руб., 24% — 20−40 тыс. руб., а 21% — 5−10 тыс. руб. На бюджет в диапазоне 50−70 тыс. руб. рассчитывают 6% респондентов, 8% готовы тратить 70−100 тыс. руб., а 4% — более 100 тыс. руб. В период распродаж покупатели стремятся объединить покупки подарков для семьи с приобретением обновок для себя.

Готовятся к распродажам как маркетплейсы, так и физические магазины. Например, в Baon рассчитывают на прирост сопоставимых продаж в ноябре на уровне 50%. Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин говорит, что «черная пятница», которая в сети универмагов длится неделю, обычно обеспечивает удвоение оборота, но существенного прироста продаж в этом году он не ждет. По его словам, рост год к году может быть на уровне 20%.

По оценкам NielsenIQ, даже при улучшении экономической ситуации до 30% потребителей в России продолжат экономить на многих статьях расходов, в том числе на покупке одежды. Но гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в этом году покупка одежды в условиях ухода с рынка иностранных брендов значительно сокращалась, поэтому во время распродаж на категорию может быть реализован отложенный спрос.