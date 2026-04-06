Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Маркетплейс цветов и подарков Флаувау

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.04.2026 в 09:23

Россияне накопили долгов на рекордные 45 трлн рублей

Ипотека и потребительские займы обеспечили основной рост задолженности населения

Общий объем кредитов и займов россиян по состоянию на 1 января 2026 года впервые достиг 45 трлн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России. За квартал показатель увеличился на 2,2%, что эквивалентно 988 млрд руб.

Почти половина долгового портфеля — 48,1% трлн руб. — приходится на ипотечные кредиты. Потребительские ссуды заняли почти треть (29,7%) от общего объема, достигнув 13,4 трлн руб., а автокредиты составили 3 трлн руб., что равно 6,8% общей задолженности.

Остальная часть объема включает начисленные проценты, займы от микрофинансовых организаций и прочие кредиты.

По подсчетам НБКИ, средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в январе сократился на 7,6% год к году и составил 98,8 тыс. руб. (в 2025 году — 106,9 тыс. руб.).

ипотека Россияне Долги
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.