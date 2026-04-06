Россияне накопили долгов на рекордные 45 трлн рублей

Общий объем кредитов и займов россиян по состоянию на 1 января 2026 года впервые достиг 45 трлн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России. За квартал показатель увеличился на 2,2%, что эквивалентно 988 млрд руб.

Почти половина долгового портфеля — 48,1% трлн руб. — приходится на ипотечные кредиты. Потребительские ссуды заняли почти треть (29,7%) от общего объема, достигнув 13,4 трлн руб., а автокредиты составили 3 трлн руб., что равно 6,8% общей задолженности.

Остальная часть объема включает начисленные проценты, займы от микрофинансовых организаций и прочие кредиты.

По подсчетам НБКИ, средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в январе сократился на 7,6% год к году и составил 98,8 тыс. руб. (в 2025 году — 106,9 тыс. руб.).