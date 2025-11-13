Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2025 в 12:00

Россияне готовы переплачивать за быструю доставку, но только при необходимости

Исследование «Мегамаркета» и Rambler&Co показало, что большинство покупателей выбирают «золотую середину» между скоростью и стоимостью доставки

Совместное исследование «Мегамаркета» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что россияне ценят быструю доставку, но не готовы платить за нее без явной необходимости. Большая чать покупателей придерживаются «золотой середины» — им важна скорость, но не любой ценой. Анализ проводился с 5 по 10 ноября 2025 года среди 130 635 респондентов. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Большинство пользователей по-прежнему выбирают стандартные сроки: 32% считают оптимальной доставку за два-три дня, 29% готовы ждать до недели, еще 28% не против ожидания более семи дней. Только 11% считают обязательной доставку в течение суток.

Когда речь идет о срочных покупках, потребители проявляют гибкость: 46% доплачивают за ускорение «иногда», если товар нужен срочно, 9% соглашаются на небольшую надбавку до 200 руб., а 41% предпочитают подождать и сэкономить. Лишь 4% платят за быструю доставку всегда.

Авторы исследования выяснили, что задержки влияют на доверие к онлайн-площадкам. 22% покупателей после одной серьезной задержки больше не возвращаются к продавцу, 29% — задумываются перед повторной покупкой, 17% готовы «простить» задержку при выгодной цене и ассортименте, а 32% остаются лояльными клиентами независимо от сроков.

Исследование также показало зависимость предпочтений по скорости доставки от категории товаров. Быстрая доставка «до двух часов» востребована для товаров для дома, электроники и зоотоваров, а формат «день-в-день» — для техники, предметов быта и одежды. Для товаров с высоким средним чеком — одежды и крупной бытовой техники — покупатели готовы ждать дольше, здесь важнее выбор и цена.

«Доставка остается ключевым элементом клиентского опыта. Быстрота должна сочетаться с надежностью, а умение найти баланс между ценой и скоростью — одно из ключевых конкурентных преимуществ на рынке», — резюмируют авторы отчета.

В августе-сентябре сроки доставки товаров с крупных российских маркетплейсов увеличились — от нескольких дней до двух недель. У Ozon сложности с доставкой сохранялись всё лето, достигнув пика во второй половине августа. У Wildberries проблемы начались в сентябре и продолжались до октября.

Rambler&Co доставка мегамаркет
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.