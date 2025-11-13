Россияне готовы переплачивать за быструю доставку, но только при необходимости

Совместное исследование «Мегамаркета» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что россияне ценят быструю доставку, но не готовы платить за нее без явной необходимости. Большая чать покупателей придерживаются «золотой середины» — им важна скорость, но не любой ценой. Анализ проводился с 5 по 10 ноября 2025 года среди 130 635 респондентов. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Большинство пользователей по-прежнему выбирают стандартные сроки: 32% считают оптимальной доставку за два-три дня, 29% готовы ждать до недели, еще 28% не против ожидания более семи дней. Только 11% считают обязательной доставку в течение суток.

Когда речь идет о срочных покупках, потребители проявляют гибкость: 46% доплачивают за ускорение «иногда», если товар нужен срочно, 9% соглашаются на небольшую надбавку до 200 руб., а 41% предпочитают подождать и сэкономить. Лишь 4% платят за быструю доставку всегда.

Авторы исследования выяснили, что задержки влияют на доверие к онлайн-площадкам. 22% покупателей после одной серьезной задержки больше не возвращаются к продавцу, 29% — задумываются перед повторной покупкой, 17% готовы «простить» задержку при выгодной цене и ассортименте, а 32% остаются лояльными клиентами независимо от сроков.

Исследование также показало зависимость предпочтений по скорости доставки от категории товаров. Быстрая доставка «до двух часов» востребована для товаров для дома, электроники и зоотоваров, а формат «день-в-день» — для техники, предметов быта и одежды. Для товаров с высоким средним чеком — одежды и крупной бытовой техники — покупатели готовы ждать дольше, здесь важнее выбор и цена.

«Доставка остается ключевым элементом клиентского опыта. Быстрота должна сочетаться с надежностью, а умение найти баланс между ценой и скоростью — одно из ключевых конкурентных преимуществ на рынке», — резюмируют авторы отчета.

В августе-сентябре сроки доставки товаров с крупных российских маркетплейсов увеличились — от нескольких дней до двух недель. У Ozon сложности с доставкой сохранялись всё лето, достигнув пика во второй половине августа. У Wildberries проблемы начались в сентябре и продолжались до октября.