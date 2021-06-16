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16.06.2021 в 08:00

Россиянам предоставят доступ к порно через портал госуслуг

Главный радиочастотный центр предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете

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Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил разделить порнографию в интернете на «не запрещенную законом» и «незаконную». К законному контенту, по предложению ведомства, совершеннолетние россияне должны получать доступ через портал госуслуг, сообщает «Коммерсант».

Авторы инициативы к «незаконному» контенту отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования. Как поступать с «незаконной» порнографией, ГРЧЦ не уточняет.

«Не запрещенную законом» порнографию авторы определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия». Такой контент предлагается сделать возможным для просмотра совершеннолетних граждан.

Фильтровать порнографический трафик ГРЧЦ предлагает по умолчанию с помощью оборудования на сетях операторов, обязательного к установке. Отдельно рассмотрят обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах, чтобы обезопасить детей от деструктивного контента.

Эксперты считают предложения неэффективными. Так, гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян напоминает, что на сетях уже работают технические средства противодействия угрозам, которые фильтруют противоправный контент в рамках закона о «суверенном рунете», однако заблокировать всю порнографию сложно. В случае блокировки у пользователей останутся сервисы VPN, успешно работающие в России. Кроме того, закон не запрещает частный просмотр любой порнографии, напоминает партнер группы «Гречкин и партнеры» Тимур Алиев.

С переходом на удаленную работу и учебу среди россиян значительно выросло потребление всех телекомуслуг. Пользователи рунета намного больше времени стали проводить на развлекательных сайтах, в числе которых и сайты для взрослых.

госуслуги порно
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