Треть опрошенных россиян ждут возвращения зарубежных брендов одежды

Только треть опрошенных россиян (33%) ждут возвращения на российский рынок ушедших иностранных брендов одежды. При этом примерно каждый пятый участник опроса (17%) не хочет возобновления их продаж. 50% респондентов заявили, что им всё равно, они «не придают значения брендам одежды». Такие результаты аналитики получили в рамках совместного исследования «Сбермаркетинга» и «Авито» (есть в распоряжении Sostav).

В ноябре «Сбермаркетинг» провёл опрос на платформе маркетинговых исследований «Анкетолог» среди мужчин (41%) и женщин (59%). В нём поучаствовали более 1,5 тыс. пользователей со всей России.

Согласно опросу, 55% россиян стали чаще покупать вещи российских дизайнеров, а 32% — пока нет. У 10% респондентов гардероб состоит из одежды российских брендов. Лишь 3% опрошенных ориентированы на зарубежные бренды.

Отмечается, что большинство россиян не почувствовали уход части брендов одежды. 52% россиян указали, что приобретают необходимые товары в доступных магазинах и не видят потребности в приобретении одежды за рубежом. Покупают или заказывают одежду за границей 14% опрошенных, ещё 14% — хотят, но пока не пробовали.

Как показал опрос, в 2023 году 24% респондентов стали на 10−15% больше денег тратить на одежду. На 5−10% расходы увеличили 22% опрошенных, на 15−20% — 19% россиян. У 23% участников опроса сумма расходов не изменилась. Ресейл-платформами для покупки и продажи одежды пользовались 47% опрошенных, 53% респондентов пока не пробовали.

Продажи женской одежды и обуви на «Авито» выросли на 31% год к году по итогам третьего квартала 2023-го. Средний чек покупки женской одежды составил 2,8 тыс. руб., в категории «женская обувь» — 2,9 тыс. руб. Мужскую обувь покупали чаще на 66%, одежду — на 62%. Средний чек на покупку обуви для мужчин оказался на уровне 4,7 тыс. руб., одежды — 3,4 тыс. руб.

Продажи брендовых вещей на «Авито» выросли на 57% год к году, говорится в исследовании. При этом более половины продаж (56%) составила одежда в новом состоянии. В июле-сентябре этого года выросли продажи вещей от Balenciaga (рост на 173%), Christian Dior (87%), Dolce & Gabbana (70%), Chanel (66%) и Prada (62%). Самым популярным брендом премиального сегмента по объёму продаж стал Gucci. Продажи итальянской марки выросли на 85% за год.

Руководитель категории фэшн «Авито» Никита Шашкевич подчеркнул, что самыми востребованными брендами на платформе стали марки среднего ценового сегмента.

Суммарно больше всего сделок в категории «одежда и аксессуары» на платформе пришлось на бренд Nike. Продажи выросли на 67% год к году, средний чек составил 3,69 тыс. руб. Второе место у Adidas (средняя цена — 3,26 тыс. руб.), третье — у Zara (1,94 тыс. руб.), далее — New Balance (5,57 тыс. руб.) и H&M (1,25 тыс. руб.).