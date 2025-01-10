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10.01.2025 в 05:40

«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории

Среди развлекательных лидируют «Домашний» и СТС

«Россия 1» лидировала в рейтинге телеканалов по доле аудитории в 2024 году. Далее идут AO «Телекомпания НТВ» , «Пятый канал», «Первый канал» и РЕН ТВ. Первый раз в десятку попал телеканал «Звезда», сообщают «Известия» со ссылкой на данные Mediascope.

Так, «Россия 1» заняла долю в 14%, НТВ — 9,5%. «Пятый канал» поднялся на третье место, нарастив долю аудитории на 0,3 п.п., до 7,7%. «Первый канал» занял четвертую позицию с долей в 7,3%, а РЕН ТВ сохранил пятую строчку, увеличив долю на 0,6 п.п., до 6,9% — это максимальный рост среди каналов большой десятки.

В сегменте развлекательного вещания с большим отрывом от конкурентов лидируют «Домашний» (на шестой строчке общего рейтинга) и СТС (на седьмой). Далее следуют «ТВ Центр», ТНТ, а замыкает десятку канал «Звезда», который за год поднялся с двенадцатого места.

Самыми популярными проектами в прошлом году стали фильмы «Чебурашка», «Конек-Горбунок», «По щучьему велению», «Иван Васильевич меняет профессию». Среди передач лидирует «Голубой огонек на Шаболовке», «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе», «Привет, Андрей!», «Невский. Близкий враг».

Ранее сообщалось, что «Итоги года с Владимиром Путиным» в декабре посмотрели более 17 млн телезрителей. Доля аудитории суммарно по всем трансляциям составила 63,4%. Рейтинг трансляции достиг 12,5%.

Mediascope
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