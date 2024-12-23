«Итоги года с Владимиром Путиным» посмотрели более 17 млн телезрителей

Свыше 17 млн телезрителей посмотрели объединенную прямую линию и пресс-конференцию президента России Владимира Путина, что больше, чем в 2023-м и 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.

Доля аудитории суммарно по всем трансляциям составила 63,4%. Рейтинг трансляции достиг 12,5%.

Данные Mediascope представлены по аудитории старше четырех лет во всех населенных пунктах России. В этот раз трансляцию «Итогов года» вели восемь телеканалов — «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», AO «Телекомпания НТВ» , «Соловьев Live», «Мир», а также «Пятый канал» и «Рен ТВ». Все вещатели начали трансляцию 19 декабря в 12:11 по московскому времени, а закончили — в 16:37 или 16:38.

В 2023-м трансляцию совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина посмотрели примерно 16,3 млн человек старше четырех лет во всех городах России. Суммарная доля аудитории по всем трансляциям на шести каналах составила 59,4%. Рейтинг трансляции — 11,9%.

До этого пресс-конференция президента проводилась в 2021 году. Тогда доля телезрителей, смотревших ее на пяти каналах, составила 55,4%, а рейтинг — 12,3%. Всего трансляцию посмотрели порядка 16,8 млн человек.

Таким образом, в 2024-м «Итоги года с Владимиром Путиным» по общей аудитории, рейтингу и доле превысили показатели прошлых лет.

Совмещенный формат «Итогов» с президентом прошел уже в третий раз. Впервые такая форма была опробована в 2020 году. Кремль назвал мероприятие пресс-конференцией с элементами прямой линии. Впоследствии провести два мероприятия отдельно помешала пандемия ковида. Снова к объединенному формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». С 2001 года прямая линия с президентом состоялась 18 раз, большая пресс-конференция — 16 (без учета совмещенных).

Ранее в Mediascope назвали долю телезрителей, следивших за трансляцией церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина. В общем объеме аудитории в конкретный момент она составила 70,6%.