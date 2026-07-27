Сборы российских фильмов за рубежом оказались минимальными за шесть лет

Российские фильмы в январе — июне 2026 года заработали в международном прокате $3,16 млн (примерно 248 млн руб.), что стало минимальным показателем за последние шесть лет. В расчетах не учитывались страны СНГ. Такие подсчеты приводит отраслевое издание «БК медиа» (ранее — «Бюллетень кинопрокатчика»), данные публикуют «Ведомости».

По сравнению с первым полугодием 2025 года зарубежные сборы российских картин сократились на 32%. Лидером по международной кассе стал фантастический экшен «Кракен», который собрал $533,3 тыс. (41,8 млн руб.). В российском прокате фильм заработал 1,1 млрд руб.

Второе место занял мультфильм «Мальчик-дельфин 2» со сборами $527,3 тыс. (41,3 млн руб.), третьим стал анимационный проект «Финник 2», заработавший $443 тыс. (34,7 млн руб.). При этом именно анимация стала главным экспортным направлением российского кино: на такие проекты пришлось около двух третей всех зарубежных сборов — $2,1−2,2 млн.

Самой успешной страной для российских фильмов в первом полугодии стала Перу, где отечественные картины заработали $514,5 тыс. На втором месте оказалась Италия с результатом $271,7 тыс., на третьем — Турция, где сборы составили $259,5 тыс. В пятерку крупнейших зарубежных рынков для российского кино также вошли Саудовская Аравия и Эквадор.