Онлайн-кинотеатры почти вдвое увеличили число совместных проектов

В первом полугодии российские онлайн-кинотеатры нарастили производство оригинального контента. Так, количество собственных проектов выросло на 6% — до 75, а с учетом платформы «Смотрим» (ВГТРК) — до 81. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Индекса Кинопоиск Pro».

Лидером по числу премьер остается Okko с 24 сериалами. Второе место занял Start, выпустивший 15 проектов (+70% год к году), а в тройку лидеров впервые вошла «Иви» с 11 оригинальными релизами.

Особенно заметно выросло число совместных проектов. Сразу 11 сериалов были созданы двумя и более онлайн-кинотеатрами — почти вдвое больше, чем годом ранее. Еще девять проектов платформы выпустили вместе с телеканалами. По два совместных сериала с телевещателями представили Kion, Wink и «Иви», а одним из наиболее заметных релизов стала адаптация «Постучись в мою дверь в Москве».

В Start называют партнерскую модель частью долгосрочной стратегии. По словам гендиректора Ильи Алексеева, коэксклюзив позволяет распределять инвестиции, снижать риски и объединять производственную, творческую и маркетинговую экспертизу. При этом из 15 проектов платформы десять были произведены собственными силами.

В то же время Wink и Kion предпочитают развивать эксклюзивный контент. Гендиректор Wink Антон Володькин отмечает, что сервис участвует в совместных проектах лишь тогда, когда этого требует экономика конкретного производства, отдавая приоритет сотрудничеству с телеканалами. Аналогичной позиции придерживается Kion, где оригинальные проекты считают ключевым инструментом развития бренда и привлечения аудитории.

Напомним, во втором полугодии 2025 года российские онлайн-кинотеатры увеличили выпуск оригинального контента до 174 проектов. Быстрее всего рос сегмент документальных форматов.