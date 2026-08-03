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03.08.2026 в 08:00

«Человек-паук: Новый день» установил один из лучших кассовых стартов в истории кино

Фильм собрал по всему миру $927 млн за первый уик-энд

Фильм «Человек-паук: Новый день» стал одним из главных кинорелизов года, собрав за дебютный уик-энд $927 млн в мировом прокате. Из этой суммы $355 млн пришлись на США и Канаду, еще $572 млн картина заработала на международных рынках, сообщает Reuters.

Крупнейшим зарубежным рынком для фильма стал Китай, где за первые дни проката картина собрала $121 млн.

По данным аналитиков, это второй по величине старт в истории мирового кинопроката после фильма «Мстители: Финал». Новая часть франшизы стала четвертым появлением Тома Холланда в роли Питера Паркера.

Дополнительным фактором успеха стали высокие оценки зрителей и критиков: на Rotten Tomatoes фильм получил 90% положительных рецензий от критиков и 98% одобрения аудитории.

По мнению экспертов киноиндустрии, успех «Человека-паука: Новый день» подтверждает, что популярность персонажа остается высокой даже на фоне снижения интереса к супергеройскому жанру. Вместе с другими летними премьерами, включая «Одиссею» и «Историю игрушек 5», фильм обеспечил один из самых успешных уик-эндов в истории мирового проката.

Человек-паук
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