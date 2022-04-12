Российский сервис монетизации для блогеров Boosty рассказал о четырёхкратном росте

Платформа монетизации авторского контента Boosty (входит в VK ) в марте 2022 года показала рекордный рост: по сравнению с февралем этого же года на ней зарегистрировалось в четыре раза больше авторов, а в сравнении с мартом 2021 года — на 432%. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, размер среднего платежа в пользу автора за месяц вырос более чем в четыре раза. До 14 апреля платформа полностью отказалась от комиссии сервиса, чтобы «поддержать творцов, переживающих не самые простые времена».

Как рассказали в компании, на Boosty пришли авторы из самых разных сфер: блогеры, авторы подкастов, урбанисты, создатели модов для игр, историки, художники и иллюстраторы. При этом последние две категории показали наибольший рост.

Пресс-служба Boosty: Подавляющее большинство ранее уже работало с платной подпиской. За ними на платформу последовала аудитория, готовая платить за доступ к контенту. Благодаря сочетанию этих факторов средняя стоимость подписки выросла в четыре раза.

С помощью Boosty блогеры, художники, музыканты и другие творцы могут предоставлять доступ к эксклюзивному контенту или закрытым стримам на основании платной подписки, а также собирать донаты на поддержание работы и развитие своих проектов.

«Эта функциональность стала особенно актуальной сейчас, когда ряд сервисов закрыл возможности монетизации для пользователей из России», — отметили в компании. В марте 2022 года YouTube ограничил рекламную монетизацию и спонсорство для российских авторов. Twitch отключил вывод средств. Популярный среди художников PayPal заблокировал электронные кошельки российских пользователей, а Patreon лишил творцов доступа к заработанным деньгам.