Фитнес-индустрия набирает вес: выручка клубов выросла в первом квартале

Российская фитнес-индустрия начала 2025 год с уверенного роста: за первый квартал ее совокупная выручка превысила 55,7 млрд руб., что на 14,5% больше, чем годом ранее. Продажи клубных карт по стране увеличились на 12,7%, а посещаемость фитнес-клубов выросла на 5,8%. Таковы данные Национального фитнес-сообщества (НФС), объединяющего свыше 3 тыс. клубов из 85 регионов России, которые публикует Forbes.

Ключевые игроки рынка, опрошенные изданием, отмечают, что развитие персонализированных тренировочных программ и использование искусственного интеллекта помогают улучшать клиентский опыт и повышать средний чек. Однако, несмотря на положительную динамику, бизнес сталкивается с проблемами. Основные расходы клубов — аренда помещений и зарплаты сотрудников — продолжают расти, снижая маржинальность до 7%.

В ответ на рост затрат фитнес-клубы вынуждены пересматривать ценовую политику. В 2024 году стоимость годового членства в среднем увеличилась на 18,5%, а в 2025-м ожидается очередное повышение на 19% и более. Но клиенты готовы платить за удобство и качество услуг, что позволяет отрасли сохранять положительную динамику.

Летний сезон традиционно приносит снижение посещаемости фитнес-клубов, так как люди предпочитают активный отдых на свежем воздухе. По прогнозам аналитиков НФС, во втором квартале совокупная выручка отрасли может упасть на 10−35% в зависимости от региона.

Ранее аналитики SuperJob выяснили, что три четверти россиян активно занимаются спортом. Чаще всего они делают зарядку, занимаются гимнастикой, йогой и плаванием.