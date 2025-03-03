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03.03.2025 в 06:50

Чаще всего россияне занимаются фитнесом и плаванием

Каждый десятый респондент увлечен йогой или тяжелой атлетикой

Три четверти россиян активно увлекаются спортом. Чаще всего они делают зарядку, занимаются гимнастикой, йогой и плаванием. Об этом сообщается в исследовании SuperJob.

Из тех, кто регулярно занимается спортом, 31% ежедневно делают зарядку. Фитнесом занимаются 16%, 14% занимаются плаванием, по 12% - бегом, растяжкой и велосипедным спортом. Каждый десятый респондент увлечен йогой или тяжелой атлетикой.

6% россиян выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства — каждый двадцатый. Футболом увлекаются 4%, а по 3% занимаются скандинавской ходьбой и баскетболом. Теннисом, хоккеем и фигурным катанием увлечены по 2% граждан. Конькобежным спортом — только 1%.

Женщины чаще мужчин делают зарядку и больше увлечены фитнесом, растяжкой и йогой. Мужские виды спорта — тяжелая атлетика, футбол, единоборства, также в приоритете бег и велосипед.

Интересно отметить, что никаким портом не увлекаются лишь 23% респондентов. Четыре года назад таких было 33%.

Ранее сообщалось, что 76% россиян интересуются информацией о способах поддержания себя в хорошей форме. При этом профессиональный спорт интересует 45% опрошенных.

Спорт Фитнес
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