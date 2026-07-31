Российский бизнес может терять до 7,6 млн рублей в год на облачных сервисах

Комплексные платформы для совместной работы и автоматизации бизнеса могут существенно снизить расходы компаний по сравнению с использованием набора отдельных SaaS-сервисов. К такому выводу пришли аналитики iKS-Consulting, сравнив стоимость различных сценариев для организаций численностью от 15 до 500 сотрудников. Данные приводит «Российская газета».

Исследование показало, что для небольших компаний разница в затратах между разными вариантами организации цифровой инфраструктуры остается относительно небольшой. Однако по мере роста бизнеса, особенно после достижения отметки в 100 сотрудников, стоимость владения сервисами начинает заметно увеличиваться. Это связано с тем, что компании такого масштаба обычно одновременно используют шесть и более облачных сервисов.

Увеличение числа бизнес-процессов, согласований и внутренних коммуникаций приводит к росту совокупных расходов на цифровые инструменты. Наибольший разрыв аналитики зафиксировали для компаний численностью до 500 сотрудников. В этом случае использование набора отдельных решений может обходиться в сумму до 8,1 млн рублей в год, тогда как сопоставимая по функциональности комплексная платформа стоит около 504 тыс. рублей. Потенциальная экономия достигает 7,6 млн рублей ежегодно.

В рамках исследования iKS-Consulting были проанализированы 39 поставщиков CRM-систем, таск-трекеров, корпоративных мессенджеров, сервисов видеоконференцсвязи, конструкторов сайтов, платформ для e-mail-рассылок, КЭДО и комплексных решений. Эксперты сформировали более 50 сценариев использования сервисов и направили свыше 100 запросов на получение коммерческих предложений.

При этом в iKS-Consulting отмечают, что выбор зависит от задач бизнеса. Комплексные платформы позволяют снизить совокупную стоимость владения, тогда как специализированные моносервисы остаются востребованными, если необходимо быстро решить отдельную задачу, сохранить уже внедренные решения или получить расширенную функциональность в конкретной области.

По оценке аналитиков проекта SaaS Rating, объем российского рынка облачных B2B-сервисов по подписке по итогам 2025 года составил около 91,1 млрд рублей.