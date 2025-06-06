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18+
06.06.2025 в 06:15

Российский бизнес сокращает наем персонала

Наблюдается тренд на перераспределение внутренних кадровых резервов

С начала 2025 года российские компании стали менее активно искать сотрудников и сократили количество вакансий примерно на 15%. Первым замедлил или приостановил подбор новых сотрудников малый и средний бизнес в регионах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные hh.ru.

Сильнее всего количество активных предложений о работе сократилось в сферах «Управление персоналом, тренинги» (-35%), «Автомобильный бизнес» (-25%), «Сельское хозяйство» (-23%), «Транспорт, логистика, перевозки» (-20%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-20%), «Закупки» (-20%).

Ситуация с наймом зависит во многом от отрасли и региона. На рынке сохраняются отдельные группы персонала, которые работодатели продолжают усиленно искать. Так, спрос сохраняется в обрабатывающей промышленности, в логистике и на складах.

По мнению представителя SuperJob, сейчас явно виден тренд на увеличение роли внутренних кадровых резервов. Например, компании стали чаще перераспределять персонал по участкам работ и филиалам в зависимости от текущей нагрузки. Многие практикуют внутреннее совмещение должностей. На первый план выходит политика удержания кадров.

Ранее выяснилось, что к концу 2025 года средняя заработная плата в России достигнет примерно 100 тыс. руб. до вычета налогов. На руки «среднестатистический работник» будет получать около 87 тыс. руб.

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