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18+
16.11.2026 в 05:50

Уход Джейсона Хуанга обернулся миллиардными потерями для руководителей Nvidia

При этом бывший глава обсуждает возможность возвращения на руководящий пост

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Трое связанных с Nvidia бизнесменов перестали быть миллиардерами после скандала вокруг основателя и бывшего генерального директора компании Дженсена Хуанга. Так, по данным на 12 ноября, состояние финансового директора и временного CEO Колетт Кресс, члена совета директоров Брука Сьюэлла и бывшего вице-президента по международным операциям Джея Пури сократилось до $900 млн у каждого. Об этом сообщает Forbes.

Сильнее всего среди руководителей компании потерял сам Хуанг. С начала октября его состояние уменьшилось на $62 млрд — до $145 млрд. Еще шестеро связанных с Nvidia миллиардеров, включая членов совета директоров Марка Стивенса и Тенча Кокса, совокупно потеряли около $5,6 млрд. Акции Nvidia с пика 6 октября подешевели на 31% к закрытию торгов 12 ноября.

Напомним, 12 ноября Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров. Он возглавлял компанию с момента ее основания в 1993 году. Временно исполняющей обязанности CEO стала Колетт Кресс. Уход произошел на фоне скандала вокруг личных отношений Хуанга и расследования возможных рисков для компании, связанных с Элис Хуанг. Американские власти проверяют ее связи с китайской разведкой.

Между тем, Financial Times сообщает, что бывший глава Nvidia обсуждает с доверенными лицами возможность возвращения на руководящий пост. Его сторонники пытаются убедить совет директоров восстановить Хуанга и собирают поддержку среди влиятельных представителей Кремниевой долины. Однако инициатива может столкнуться с сопротивлением в Вашингтоне: министр финансов США Скотт Бессент призвал к серьезной перестройке управления компанией. Среди возможных кандидатов на пост CEO FT также называла главу Arm Рене Хааса.

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