Михаил Сорокин назначен операционным директором Vitamin.Tools

Михаил Сорокин занял пост операционного директора Vitamin.Tools (входит в Kokoc Group ). На этой должности он сменит Дениса Кабалкина, который руководил компанией с момента ее перезапуска в 2021 году, сообщили Sostav в компании. До назначения Сорокин занимал должность коммерческого директора.

По словам Михаила, его главные задачи в новой роли — сохранить курс на рост, усилить клиентский сервис и выстроить более глубокую работу с партнерами.

Сорокин присоединился к команде Vitamin.Tools летом 2021 года, на старте перезапуска, и, как отмечают в компании, практически с нуля выстроил коммерческое направление. С 2023 года он возглавлял его в качестве коммерческого директора. Под руководством Михаила была сформирована команда из нескольких десятков специалистов, отвечающая за привлечение и удержание клиентов, а также работу с партнерами.

Александр Шокуров, CEO Kokoc Group: Vitamin.Tools — один из важных активов группы, и сейчас у него начинается новый этап. Компания выросла из стартапа в зрелый бизнес с тысячами клиентов. Теперь задача в том, чтобы масштабироваться, глубже работать с партнерами и поднять клиентский сервис на новый уровень. Вместе с задачами меняется конфигурация управленческой команды.



Михаил с первого дня строил коммерческое направление и знает клиентов и рынок изнутри, поэтому мы уверены, что он проведет компанию через этот этап. Денису благодарны за перезапуск Vitamin.Tools и за пять лет совместной работы.

Сейчас клиентская база Vitamin.Tools насчитывает 7 тыс. компаний. Ежемесячный оборот вырос с 6 млн руб. в 2021 году до 1,8 млрд руб. в 2026-м. В компании связывают рост в том числе с работой коммерческого направления под руководством Сорокина. За это время в экосистему вошли конструктор лендингов LPgenerator и образовательная платформа для маркетологов Yagla, а сам Vitamin.Tools стал частью дивизиона Kokoc Fintech.