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15.11.2026 в 15:15

Илон Маск и топ-менеджеры IT-компаний потребовали вернуть главу Nvidia

Петиция в поддержку Дженсена Хуанга собрала более 115 тыс. подписей

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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также руководители нескольких технологических компаний подписали петицию с требованием вернуть Дженсена Хуанга на пост генерального директора Nvidia. По данным TechCrunch, обращение уже собрало более 115 тыс. подписей.

Среди поддержавших инициативу — генеральный директор Replit Амджад Масад, глава Epic Games Тим Суини и руководитель Y Combinator Гарри Тан. Согласно данным сайта петиции, среди подписавшихся числятся почти 6 тыс. действующих сотрудников Nvidia, более тысячи бывших работников и 63 тыс. акционеров компании.

Авторы обращения считают, что Хуанг покинул должность без надлежащей процедуры рассмотрения обстоятельств произошедшего. Они призвали совет директоров вернуть его на пост CEO на время проведения независимого расследования, а также обеспечить прозрачность проверки и предоставить общественности дополнительную информацию. «Дженсен заслуживает соблюдения надлежащей процедуры, а не самосуда», — говорится в тексте петиции.

Хуанг объявил об уходе с должности 12 ноября, спустя четыре дня после того, как признался в отношениях с руководителем компании — производителя микросхем, которую американская разведка подозревала в связях с китайскими спецслужбами. Бывший глава Nvidia также согласился дать показания перед Конгрессом США. Позже появилась информация и о других предполагаемых внебрачных отношениях Хуанга.

Временно исполняющей обязанности генерального директора Nvidia назначили финансового директора компании Колетт Кресс. Совет директоров приступил к поиску постоянного преемника. На фоне событий акции Nvidia заметно снизились в течение недели, а состояние самого Хуанга сократилось как минимум на $7,4 млрд.

Илон Маск Nvidia Дженсен Хуанг
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