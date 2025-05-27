Средние зарплаты в России к концу 2025 года вырастут до 100 тысяч рублей

К концу 2025 года средняя заработная плата в России достигнет примерно 100 тыс. руб. до вычета налогов, считают аналитики, опрошенные «Известиями». По их прогнозам, на руки «среднестатистический работник» будет получать около 87 тыс. руб. В начале 2025 года средняя зарплата составляла около 89 тыс. руб., то есть за год ожидаемый рост составит порядка 12%. Для сравнения: в 2024 году показатель увеличился на 18%.

Аналитики «Сбера» уже сейчас выделяют шесть отраслей со средними зарплатами выше 100 тыс. руб. — добыча полезных ископаемых, IT и связь, научная и техническая деятельность, финансы и страхование, строительство, а также транспортировка и хранение.

Однако главным драйвером роста остается обрабатывающая промышленность. Тренд сохранится до конца 2025-го. По мнению старшего научного сотрудника Центра ИНСАП Виктора Ляшока, именно в этой сфере заработные платы рабочих будут увеличиваться наиболее активно в течение года.

В то же время доходы в бюджетном секторе — среди соцработников, преподавателей и работников сельского хозяйства — будут расти медленнее остальных. Отставание может сохраниться, если правительство не примет решения по дополнительной индексации зарплат существенно выше уровня инфляции, добавляет Ляшок.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов отмечает, что в условиях дефицита кадров предприятия вынуждены привлекать и удерживать специалистов, а также оплачивать сверхурочные за увеличившийся объем работы. Однако финансовые ресурсы для существенного увеличения зарплат в 2025 году сокращаются.

По данным HeadHunter, зарплаты специалистов в ряде сфер креативных индустрий за год увеличились более чем на 20%. В самом большом плюсе оказались режиссеры, сценаристы, актеры и аниматоры.