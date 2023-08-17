Российские маркетологи ищут замену гиперссылкам в YouTube Shorts

Решение YouTube отключить активные ссылки в описаниях коротких видео изменит работу российских маркетологов. По их словам, YouTube Shorts обеспечивала большую кликабельность, чем другие сервисы коротких видео. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка инфлюенс-маркетинга.

Дело в том, что Google на прошлой неделе объявила об изменении правил размещений ссылок на YouTube. Так, с 31 августа ссылки, размещенные в описаниях Shorts и в комментариях под ними, перестанут быть кликабельными. Компания объяснила решение защитой от мошенников.

Однако этот формат является одним из немногих международных сервисов коротких видео, доступных в РФ без ограничений. По данным Epicstars, CTR YouTube Shorts колеблется от 2% до 8%.

В связи с потерей этого инструмента участникам рынка придётся искать другие способы продвижения. Например, «VK Клипы» на этом фоне уже тестирует новый, более заметный способ прикрепления ссылок.

Директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина считает, что отмена кликабельных ссылок в YouTube Shorts едва ли приведет к значительному отказу рекламодателей от формата или перераспределению бюджетов. «Скорее это подтолкнет больше использовать промокоды и изобретать новые методы обхода ограничений», — указала она.