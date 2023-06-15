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15.06.2023 в 11:36

Нейросети будут искать места для размещения рекламы в сервисах Google

По словам представителей компании, новый инструмент Demand Gen позволил увеличить количество просмотров объявлений на 40%

Google запускает две новые функции на основе искусственного интеллекта для рекламодателей, сообщает Reuters.

Одна из них, под названием Demand Gen, автоматически определит лучшие места для размещения фото- и видеообъявлений рекламодателя в Gmail, YouTube и Shorts. Для роликов также будут подобраны места, где их сможет увидеть маскимальное число пользователей.

По её словам вице-президент и генеральный менеджер по рекламе Google Видхья Шринивасан, исследование показало, что бренды получили в среднем на 40% больше просмотров видео с помощью нового инструмента.

Она добавила, что, используя возможности ИИ для рутины, бренды смогут больше сосредоточиться на своей маркетинговой стратегии.

Некоторые эксперты считают, что повсеместное внедрение ИИ в рекламу может негативно сказаться на рынке труда.

«Рекламные агентства сократят персонал на 40−60% в отделах, которые занимались планированием и размещением рекламы — условно говоря, там, где над клиентским задачами трудились 60 человек останутся востребованы 15»,—говорит Сергей Житинец, генеральный директор Motive agency&production.

Он отметил, что новые возможности в России протетсировать не получится, поскольку рекламные кабинеты Google Ads недоступны с марта 2022 года, но сопротивляться внедрению генеративного ИИ бесполезно. Очевидно, что подход к работе с их развитием меняется, но скажется ли это на её качестве и изменит ли в лучшую сторону — неизвестно, подытожил Житинец.

Google внедряет нейросети в своих продукты постепенно. Ранее корпорация представила рекламный инструмент Product Studio. Эта система на основе искусственного интеллекта позволит легко создавать и размещать рекламу на платформах, принадлежащих компании.

В Google отмечают, что новая технология сэкономит время рекламодателям на оформление контента при продвижении товаров. Так, ИИ поможет легко создавать изображения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Например, инструмент отредактирует фото — удалит фон и улучшит его качество.

Google Реклама Искусственный интеллект нейросети сергей житинец
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