Специально для Sostav, публичную отчетность ведущих рекламных платформ за третий квартал 2026 года разобрал Булат Ламбаев, основатель Digital Marketing Club Russia.

Пожалуй, главный итог квартала — Ozon впервые обогнал «Яндекс» по рекламной выручке. И, кажется, это навсегда. Если смотреть на суммарную выручку пяти рекламных платформ, все выглядит отлично: около 348 млрд рублей и рост на 39%. Но если убрать Ozon, рост — уже около 11%.

Сравнительная таблица: Q3 2026

Официальные цифры показывают рост. Но стоит копнуть глубже — и всплывает много нюансов, которые точнее отражают реальное состояние рынка.

Что происходит с рынком

Замедление . Рост рынка значительно снижается по сравнению с 2024 и 2025 годом. Мы видим, что многие пытаются приукрасить реальную картину и добавлять в оценку рынка смежные сегменты, но это не меняет реальную картину.

. Рост рынка значительно снижается по сравнению с 2024 и 2025 годом. Мы видим, что многие пытаются приукрасить реальную картину и добавлять в оценку рынка смежные сегменты, но это не меняет реальную картину. Концентрация у крупных площадок . Ozon (x2), VK (+18%) и «Яндекс» (+9%) растут быстрее рынка, то есть забирают долю у более мелких игроков и небольших площадок.

. Ozon (x2), (+18%) и «Яндекс» (+9%) растут быстрее рынка, то есть забирают долю у более мелких игроков и небольших площадок. Ретейл-медиа — самый быстрый сегмент . Ozon (x2), « X5 Медиа» (+20%). Но тут важный вопрос, что входит в эту выручку и стоит ли ее полностью включать в оценку рекламного рынка.

. Ozon (x2), « (+20%). Но тут важный вопрос, что входит в эту выручку и стоит ли ее полностью включать в оценку рекламного рынка. CTV, DOOH, инфлюенс, мессенджеры. Даже на падающем рынке, есть растущие сегменты. Но они пока не такие большие и растут от низкой базы.

Результаты Q3 2026

Ozon

Рекламная выручка Ozon в Q3 2026 — около 155 млрд рублей* (x2 г/г). Это первый квартал, когда Ozon обогнал «Яндекс» по рекламной выручке. Главный драйвер — рост GMV до 1,6 трлн рублей на фоне роста числа заказов (+42% г/г).

И здесь возникает фундаментальный вопрос: корректно ли вообще сравнивать эти компании и эти показатели?

Инструменты продвижения на Ozon встроены в сам процесс продажи. Конкуренция за внимание покупателя — за позиции в выдаче и на рекомендательных полках — неизбежно заставляет продавцов платить за продвижение и жертвовать маржой. По сути, продвижение превращается в переменную комиссию маркетплейса.

Поэтому то, что сейчас называют «рынком ретейл-медиа», растет вслед за GMV крупнейших игроков. А иногда и быстрее — потому что продавцам приходится тратить на продвижение все большую долю выручки.

У денег, «оторванных» от места продажи, другая природа. В классической диджитал-рекламе рекламодатель конкурирует за внимание аудитории, охваты, переходы и конверсии. Он может перераспределять бюджеты между платформами, менять каналы или просто урезать расходы, если юнит-экономика перестала сходиться. На маркетплейсе продвижение — часто условие выживания товара: мало иметь хороший продукт и привлекательную цену, нужно еще, чтобы покупатель его увидел.

Возможно, эта историческая веха заставит рынок задуматься: что все-таки включать в оценку рекламного рынка? Что считать рекламной платформой, а что — торговой инфраструктурой и переменной комиссией за доступ к покупателю?

«Яндекс»

Рекламная выручка «Яндекса» — 136 млрд рублей за Q3 2026 (+9%). Темпы роста ниже, чем у остальных участников обзора. Но наверное, «Яндекс» ближе всего к реальной динамике рынка.

Основные моменты:

выручка от новых форматов — DOOH, Connected TV и рекламы в мессенджерах — выросла на 72%;

самые быстрорастущие вертикали: «Развлечения» (+37%), «Информационные технологии» (+22%) и «Медицина и фармацевтика» (+21,4%);

малый и средний бизнес — сдержанная динамика, но инвестиции в рекламу на «Яндекс Картах» выросли на 12,5%;

бюджеты иностранных рекламодателей за 9 месяцев выросли на 62%.

VK

Выручка от онлайн-рекламы — 28,2 млрд рублей (+18%), самый сильный темп за год (Q1 +4%, Q2 +14%). Рост ускоряется второй квартал подряд — в основном за счет крупного бизнеса, а доля малого и среднего бизнеса продолжает снижаться.

Основные драйверы:

растет in-stream видеореклама, в том числе за счет Smart TV. Выручка от in-stream видеорекламы в Q3 — 2,7 млрд рублей (+48% г/г). Пока это около 10% рекламной выручки, но растет она в несколько раз быстрее;

крупный бизнес заметно вырос. Выручка от рекламы крупного бизнеса в Q3 — 18 млрд рублей (+29% г/г);

малый и средний бизнес падает. Доля СМБ снизилась с 43% в Q1 до 36% в Q3;

растет социальная коммерция. Совокупная выручка с запуска проекта — 3,4 млрд рублей, доход авторов — 1,6 млрд рублей;

стартовала монетизация MAX. Выручка MAX от бизнес-сервисов и рекламы за июль-октябрь — более 700 млн рублей (около 2% рекламной выручки).

МТС AdTech

Выручка МТС AdTech — 18,7 млрд рублей (+15%). Но главный драйвер — маркетинговые технологии (A2P-рассылки): 13,3 млрд рублей (+38% г/г).

Если посмотреть на рекламные технологии (DSP МТС, Telegram Ads, Buzzoola, Getblogger, МТС Ads Premium Video, DSP Segmento, «Медиаскаут»), картина совсем другая.

Выручка — 5,4 млрд рублей (-18.2%). По сути, откат на два года назад: в Q3 2026 (5,4 млрд рублей) направление заработало даже меньше, чем в Q3 2024 (5,5 млрд рублей).

Один из факторов падения — ограничение Telegram, с которым у МТС был один из контрактов на ресейлинг рекламы в России.

«X5 Медиа»

Рекламные доходы X5 в Q3 — 9,8 млрд рублей (+20% г/г). Это замедление после +45% в Q1 и +55% в Q2, отчасти из-за высокой базы Q3 2025 (8,2 млрд). При этом реклама по-прежнему растет вдвое быстрее общей выручки X5 (+13%).

У X5 более 86 тыс. цифровых поверхностей, аудитория рекламных платформ — 83,9 млн человек. Около 80% рекламной выручки дают поставщики сети. То есть «X5 Медиа» зарабатывает в основном на трейд-маркетинговых бюджетах производителей, а не на внешних рекламодателях.