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18+
15.06.2026 в 10:30

Роспотребнадзор заблокировал 18 тысяч сайтов с запрещенными БАДами

Блокировка происходит за распространение информации о добавках без госрегистрации и с превышением нормируемых концентраций веществ

Роспотребнадзор заблокировал доступ к 18 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты продолжают мониторинг сети и принимают меры в отношении сайтов, предлагающих к продаже продукцию, не соответствующую требованиям российского законодательства.

В перечень выявленной продукции вошли добавки, не прошедшие государственную регистрацию, а также содержащие нормируемые вещества в концентрациях, превышающих установленные уровни. Среди них названы «NOW Витамин Д3 для костей и зубов», «NOW High Potency Vitamin D3, 10000 МЕ 30 мягких капсул» и «Biohacking Mantra Tyrosine». Кроме того, ведомство указало на опасность продукции «NAC, N-ацетил L-цистеин».

Ранее БАДы заняли первое место по числу жалоб покупателей на маркетплейсах, на них приходится 23% всех обращений.

Роспотребнадзор БАД
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