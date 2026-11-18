Роспотребнадзор разработал проект санитарных правил для производства и доставки готовой еды. Документ предусматривает требования к безопасности упакованной продукции, готовой к употреблению, которую продают в рознице и доставляют потребителям, сообщает «Интерфакс».

Необходимость регулирования в ведомстве связывают с быстрым ростом рынка и рисками появления некачественной продукции. По данным исследований Роспотребнадзора, с 2018 года сегмент увеличивался как минимум на 12% ежегодно, а в последние три года темпы ускорились до 30% в год. Дальнейший рост спроса ожидается в том числе за счет интереса молодежи и поддержки со стороны производителей.

Еще одним поводом для разработки правил стала серия резонансных случаев массовых отравлений, в том числе со смертельным исходом. Сейчас, по оценке ведомства, сегмент готовой еды не имеет специальных санитарных требований, регулирующих его производство и транспортировку. Это повышает риски распространения потенциально опасной продукции и возникновения инфекционных заболеваний.

Новые правила должны установить санитарно-эпидемиологические требования к условиям производства готовой еды и факторам, влияющим на её безопасность. Они будут распространяться на упакованную пищевую продукцию, предназначенную для непосредственного употребления, в том числе при продаже через сервисы доставки.

Ранее сообщалось, что средний вес порции готовой еды в России сократился на 10%. К сентябрю показатель снизился до 266 гр.