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23.08.2021 в 17:35

Роспатент признал общеизвестным товарный знак АЗС «Газпромнефть»

Это первая регистрация цельного образа АЗС как общеизвестного товарного знака на розничном топливном рынке России

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) внесла в реестр общеизвестных товарных знаков объемное обозначение АЗС «Газпромнефть». Оно включает узнаваемые потребителями идентификаторы бренда — графические элементы дизайна и цветовую гамму оформления автозаправочных станций.

Статус общеизвестного товарного знака обеспечивает более широкую правовую охрану: он действует бессрочно в отношении всех товаров и услуг международной классификации. Практика регистрации цельного образа АЗС как общеизвестного товарного знака для защиты бренда на розничном топливном рынке в России применена впервые.

Розничный бренд «Сеть АЗС «Газпромнефть» был зарегистрирован в 2009 году. За 12 лет количество автозаправочных станций увеличилось до 1397 в 46 регионах России, а число постоянных клиентов — участников программы лояльности «Нам по пути» — до 13,3 млн человек. Сеть «Газпромнефть» неоднократно признавалась самой популярной у российских автолюбителей, по данным исследований Ромир и Ipsos Comcon.

Александр Дыбаль, член правления ПАО «Газпром нефть»:

Исследования показывают, что ключевыми идентификаторами АЗС на дороге являются общий силуэт станции, композиционные решения и заметные графические элементы. Сине-белый цвет и оригинальный конструктивный дизайн ассоциируются у автолюбителей исключительно с сетью «Газпромнефть». Признание объемного обозначения АЗС общеизвестным товарным знаком позволит нам улучшить защиту визуального образа станции, к которому привыкли наши клиенты.

Елена Илюхина, член правления ПАО «Газпром нефть»:

Из 230 существующих в России общеизвестных товарных знаков визуальный образ АЗС регистрируется впервые. Этому предшествовала многолетняя работа юристов и других специалистов компании, которые успешно отстояли интересы ПАО «Газпром нефть» в Суде по интеллектуальным правам и Роспатенте. Первоначально консервативный подход Роспатента был преодолен, и прогрессивные правовые позиции были поддержаны. Новый статус товарного знака будет дополнительным эффективным инструментом для защиты интеллектуальной собственности компании.

Газпромнефть
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