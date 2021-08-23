Роспатент признал общеизвестным товарный знак АЗС «Газпромнефть»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) внесла в реестр общеизвестных товарных знаков объемное обозначение АЗС «Газпромнефть». Оно включает узнаваемые потребителями идентификаторы бренда — графические элементы дизайна и цветовую гамму оформления автозаправочных станций.

Статус общеизвестного товарного знака обеспечивает более широкую правовую охрану: он действует бессрочно в отношении всех товаров и услуг международной классификации. Практика регистрации цельного образа АЗС как общеизвестного товарного знака для защиты бренда на розничном топливном рынке в России применена впервые.

Розничный бренд «Сеть АЗС «Газпромнефть» был зарегистрирован в 2009 году. За 12 лет количество автозаправочных станций увеличилось до 1397 в 46 регионах России, а число постоянных клиентов — участников программы лояльности «Нам по пути» — до 13,3 млн человек. Сеть «Газпромнефть» неоднократно признавалась самой популярной у российских автолюбителей, по данным исследований Ромир и Ipsos Comcon.

Александр Дыбаль, член правления ПАО «Газпром нефть»: Исследования показывают, что ключевыми идентификаторами АЗС на дороге являются общий силуэт станции, композиционные решения и заметные графические элементы. Сине-белый цвет и оригинальный конструктивный дизайн ассоциируются у автолюбителей исключительно с сетью «Газпромнефть». Признание объемного обозначения АЗС общеизвестным товарным знаком позволит нам улучшить защиту визуального образа станции, к которому привыкли наши клиенты.