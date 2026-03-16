16.03.2026 в 06:50

Роспатент объяснил правила использования артистами иностранных псевдонимов

Сценические имена можно регистрировать и использовать на других языках

1

В Роспатенте сообщили, что артисты по-прежнему могут использовать сценические псевдонимы на иностранных языках, если они зарегистрированы официально. Ограничения, предусмотренные федеральным законом № 168-ФЗ, не распространяются на товарные знаки и фирменные наименования, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что псевдоним, зарегистрированный как товарный знак, допускается писать на иностранном языке.

В Роспатенте подчеркнули, что регистрация товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания может осуществляться как на иностранных языках, так и с использованием алфавитов, отличных от кириллицы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артисты, не зарегистрировавшие свои псевдонимы в Роспатенте до 1 марта, якобы лишатся возможности использовать их на иностранных языках. В ведомстве уточнили, что такие сообщения не соответствуют действительности.

Напомним, с 1 марта 2026 года вступают в силу поправки к закону № 168-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», обязывающие применять русский язык в информации для публичного ознакомления потребителей. Требования распространяются не только на рекламу, но и на вывески, навигацию, печатные материалы, а также контент сайтов и мобильных приложений.

