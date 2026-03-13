«Росмэн» выходит на рынок товаров для мам и малышей

В начале марта холдинг «Росмэн» запустил новое направление товаров для мам и малышей, включающее коляски, автокресла и устройства для грудного вскармливания (baby-product). Продукция уже поступает в продажу на маркетплейсы и в розничные сети, включая «Детский мир». Об этом сообщают «Ведомости».

Компания заключила эксклюзивные дистрибуционные контракты с шестью зарубежными брендами из премиум-сегмента — Momcozy (США), Redsbaby (Австралия), Hamilton by Yoop (Нидерланды), Mima (Испания), Veer (США) и Asobu (Канада). Сроки и точные условия контрактов не раскрываются, но обычно они рассчитаны на два-три года с возможностью продления.

В перспективе трех лет «Росмэн» планирует запустить собственную торговую марку в сегменте товаров для мам и малышей. На развитие направления холдинг уже инвестировал $3 млн (около 237 млн руб.) и рассчитывает довести объем вложений до $5−10 млн (примерно 395−790 млн руб.) к 2028 году.

По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), рынок детских товаров в 2025 году вырос на 15% до 2,1 трлн руб., при этом сегмент для новорожденных сохранил обороты на уровне 2024 года за счет роста цен. Холдинг рассчитывает, что новое направление займет до 20% выручки «Росмэна» в ближайшие три года.

Конкуренцию в премиальной нише составляют Cybex и товары по параллельному импорту. «Росмэн» планирует усилить позиции брендов через маркетинговые кампании и дистрибуцию на маркетплейсах.

Эксперты, опрошенные изданием, считают стратегию холдинга логичной и перспективной. Baby-product демонстрирует устойчивость даже при снижении рождаемости, а свободные ниши на рынке позволяют развивать новые бренды и расширять «экосистему родительства».