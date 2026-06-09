Продажи шоколадных плиток в России упали на 13%

В первом квартале 2026 года натуральные продажи шоколадных плиток в российской рознице снизились на 13% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Продажи кондитерских изделий в целом сократились на 1% год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NTech.

В сервисе «Чек Индекс» говорят, что число покупок шоколадных плиток в России за первые пять месяцев 2026 года сократилось на 5% год к году. Продажи кондитерских изделий в целом выросли на 2%.

Спрос на шоколад падает из-за его подорожания. В апреле средняя розничная цена шоколада в целом по стране выросла на 9,5% год к году, до 1,5 тыс. руб. за 1 кг. Средняя цена проданной в рознице шоколадной плитки увеличилась на 11%, до 146 руб.

Подорожание шоколада эксперты связывают с увеличением затрат производителей: ростом стоимости электроэнергии, упаковочных материалов, молочной продукции и проч.

Россияне переходят на бюджетные кондитерские изделия, продающиеся в дискаунтерах. Так, в первом квартале 2026 года продажи пирожных выросли на 9%, печенья — на 3%.

На фоне падения спроса на шоколад наблюдается снижение выпуска продукции. За первые четыре месяца 2026 года в России было произведено 80,5 т упакованного шоколада (на 12,7% меньше, чем в том же периоде 2025 года).