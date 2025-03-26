«Росмэн» в суде отстаивает права на товарный знак «Кислород»

Издательство «Росмэн», специализирующееся на выпуске книг для детей и подростков, стало ответчиком по делу о нарушении исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование «Кислород». В 2022 году «Росмэн» запустил одноименный импримт — подразделение для выпуска молодежной литературы. Издательство уже подало ответный иск. О судебном споре сообщает РБК.

В конце января 2025 года в Арбитражный суд Москвы обратилась компания «Объединенная редакция. Издательский дом "Кислород"», которая требует компенсацию в размере 325 млн руб. за использование бренда «Кислород» в рамках импринта издательства «Росмэн». ИД владеет несколькими товарными знаками со словом «Кислород». Суд принял исковое заявление к производству и назначил по нему заседание на 14 апреля.

Суть конфликта заключается в том, что название «Кислород» было выбрано издательством «Росмэн» для нового импринта в 2022 году. Однако «Издательский дом "Кислород"» зарегистрировал товарные знаки с этим названием в 2023 году и теперь пытается защитить свои права через суд. Юрлицо «Издательский дом «Кислород» было зарегистрировано еще в 2000 году. В ответ «Росмэн» подал встречный иск, требуя признать действия своего оппонента недобросовестной конкуренцией.

Эксперты в области интеллектуальной собственности отмечают, что в суде могут рассматривать различные аспекты защиты прав, включая доказательства разумности суммы компенсации и законности использования товарного знака.

Напомним, о том, что «Росмэн» выйдет в сегменты young adult (молодежная литература для аудитории до 25 лет) и комиксов, стало известно в ноябре 2022 года. Тогда в издательстве отмечали, что это позволит нарастить выручку на 15−16% в 2023 году. Направления развиваются в рамках импримта «Кислород» — подразделения издательства по конкретной тематике.