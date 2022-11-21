Издательство «Росмэн» начнёт выпускать молодёжную литературу и комиксы

Издательство «Росмэн», выпускающее преимущественно детскую литературу, выйдет в сегменты young adult (молодёжная литература для аудитории до 25 лет) и комиксов, что позволит нарастить выручку на 15−16% в следующем году. Эти направления будут развиваться в рамках импримта «Кислород» — подразделения издательства по конкретной тематике, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора «Росмэна» Бориса Кузнецова.

В «Кислороде» выделят пять направлений: тёмное фэнтези, молодёжную драму, комиксы, произведения с азиатскими мотивами, а также ретеллинги (фэнтези, которое переосмысливает сюжеты мифов, сказок или классической литературы). Издательство получило права на выпуск иностранных бестселлеров сегмента young adult, включая «Книжная кухня» Ким Чжи Хе из Кореи и «Четвёртое крыло» американки Ребекки Яррос.

Издательство уже имеет права на выпуск таких книг, включая произведения авторов из США. «Росмэн» также ведёт переговоры с российскими и азиатскими писателями, включая китайских, а также западными авторами комиксов. Кроме того, компания намерена участвовать во всех торгах и тендерах на права выпуска бестселлеров, отметил Кузнецов в беседе с изданием.

Сегмент young adult и комиксов составляет порядка 16% книжного рынка и растёт почти на треть ежегодно (рост составляет до 30%), уточнил изданию гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», книжный рынок в прошлом году вырос только на 13%, составив 95 млрд руб. Ключевыми игроками в сегменте young adult являются Like Book и Freedom (импринты издательства «Эксмо») и АСТ, отмечает Капьев. Подразделения занимают порядка 20% рынка, добвляет он.