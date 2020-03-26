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26.03.2020 в 16:20

Роскомнадзор требует, чтобы Twitter удалил информацию о комендантском часе в Москве

Ведомство борется с фейковыми новостями о коронавирусе совместно с Генеральной прокуратурой

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить ложную информацию о введении с 30 марта комендантского часа в Москве, пишет «Коммерсант».

Информация о комендантском часе начала распространяться в Twitter и Telegram. Якобы он будет распространяться на столицу и прилегающие районы. Роскомнадзор и Генеральная прокуратура следят за тем, чтобы этот фейк прекратил передаваться в соцсетях.

Ранее социальные сети Facebook и «ВКонтакте» удалили недостоверные сообщения о распространении коронавируса, после обращения Генпрокуратуры. Она нашла в этих социальных сетях ложные сообщения об огромном количестве зараженных в стране и быстром распространении инфекции. Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием начать блокировку подобных заявлений, поскольку они угрожают порядку в стране.

Сегодня стало известно, что по распоряжению мэра Москвы всю нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все парки, магазины одежды, кафе и рестораны. Последние продолжат работать исключительно на вынос

Москва Twitter комендантский час
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