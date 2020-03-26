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26.03.2020 в 11:10

Собянин объявил о закрытии в Москве кафе, магазинов одежды и парков с 28 марта по 5 апреля

Мэр города также обратился к верующим с просьбой воздержаться от посещения церквей и мечетей

В нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все парки, магазины одежды, кафе и рестораны. Такое распоряжение дал мэр города Сергей Собянин. Кафе и рестораны продолжат работать исключительно на вынос, уточнили в «Ведомостях».

На карантин закрываются парки ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково». Мэр порекомендовал религиозным москвичам ограничить посещение культовых сооружений.

Ранее все торговые центры столицы получили поручение закрыть все спортивные, детские и развлекательные площадки. Москвичам старше 65 лет обязали не выходить из дома, для них отменили льготы на проезд в транспорте. Их и людей с хроническими заболеваниями попросили выходить на улицу только по необходимости, чтобы дойти до магазина или аптеки.

На 25 марта коронавирусная инфекция в России подтверждена у 658 человек, 410 из которых находятся в Москве. Накануне в связи с распространением пандемии с обращением к россиянам выступил глава государства Владимир Путин. Он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и попросил граждан оставаться дома.

Москва COVID-19 пандемия коронавируса нерабочая неделя
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