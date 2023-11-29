Роскомнадзор оценил объём «белой» интернет-рекламы в 400 млрд рублей за три квартала

Роскомнадзор впервые раскрыл полные данные о рекламе в рунете на основе отчётов участников рынка. За три квартала 2023 года объём всей учтённой ведомством интернет-рекламы превысил 400 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую справку регулятора.



По данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), за первые девять месяцев текущего года число рекламодателей, размещающих рекламу в русскоязычном сегменте интернета, составило более 940 тыс. Учитывались только активные уникальные рекламодатели.



Общая оценка отраслевой Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по всему рынку рекламы за первое полугодие 2023 года — 315 млрд руб.

По оценке Ассоциации развития интернет-рекламы (АРИР), объём традиционных сегментов рынка интернет-рекламы в первом полугодии составил 191,6 млрд руб. Сумма не учитывает рекламу в ритейл-медиа, классифайдах, мессенджерах и инфлюенс-маркетинг. В ноябре эксперты АРИР обновили данные по видео, а также по сегментам перформанса и брендинга. Изначально инвестиции в традиционный сегмент рынка интернет-рекламы они оценили в 191,7 млрд руб.

Однако методологии и периоды оценки у ассоциаций и регулятора отличаются, поэтому данные Роскомнадзора нельзя сравнить с показателями АКАР и АРИР.



Как следует из аналитики ведомства, наименьшая активность рекламодателей зафиксирована в январе и феврале (точные цифры не указаны). Объёмы рекламных бюджетов в диджитал-сегменте по другим месяцам находятся в диапазоне от 43 до 50 млрд руб. в месяц.

В августе-сентябре 2023 года — накануне введения штрафов за отсутствие маркировки в сети и сразу после этого — количество зарегистрированных в ЕРИР новых участников рынка вдвое превысило суммарные показатели предшествующих семи месяцев.



Согласно данным ЕРИР, 49 тыс. площадок использовалось для распространения рекламы в интернете. Среди них — сайты, мобильные приложения, аккаунты в соцсетях и мессенджерах, смарт-ТВ. Самыми популярными формами креативов стали баннеры и текстово-графические блоки. Среди рекламных систем лидерами остаются рекламные площадки «Яндекса» и VK.

По мнению руководителя отдела маркетинга в соцмедиа рекламного холдинга OMD OM Group Анны Козыревой, ЕРИР сейчас охватывает «40−50% рынка», так как «далеко не все рекламодатели разобрались, какие именно материалы нужно маркировать». Эксперт также указала, что «рынок рекламы в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) полностью потерян для статистики».



Ранее Роскомнадзор потребовал маркировать рекламу в Instagram, несмотря на то, что соцсеть заблокирована в России. До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла об отсутствии такой необходимости.