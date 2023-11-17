Роскомнадзор требует маркировки рекламы в запрещённых соцсетях

Роскомнадзор требует маркировать рекламу в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), несмотря на то, что соцсеть заблокирована в России. Ранее ФАС заявляла об отсутствии такой необходимости. В связи с этим участники рынка просят сформировать единую позицию по данному вопросу. Об этом сообщают «Ведомости».

Позицию ведомства выразил начальник управления организационного развития и информационных технологий Александр Заверячев в письме президенту Ассоциации блогеров и агентств Татьяне Ивановой. Так, по мнению РКН, Instagram должна иметь предусмотренную законом маркировку. Кроме того, необходимо передавать соответствующую отчетность в Единый реестр интернет-рекламы.

Материальное стимулирование рекламодателями владельцев аккаунтов в Instagram поддерживает интерес к заблокированному ресурсу, аргументирует позицию РКН Заверячев. Кроме того, невыполнение владельцами аккаунтов в Instagram требований российского законодательства предоставляет этой соцсети «неконкурентное преимущество перед российскими площадками».

При этом ФАС ранее заявляла иную позицию. В августе начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина отмечала, что рекламные размещения в этой соцсети после её блокировки в России не подпадают под регулирование закона.

Руководитель отдела маркетинга в социальных медиа OMD OM Group Анна Козырева полагает, что существенная часть рекламы в Instagram так и останется без маркировки. Бренды, которые продолжают активно там размещаться понимают, что после проставления маркировки «их могут наказать за поддержку экстремистской организации».

Юрист АБА Анастасия Красникова добавляет, что рынку необходима единая позиция по вопросам маркировки рекламы в социальных сетях, так как разные позиции ведомств создают юридические противоречия.