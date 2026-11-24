Disney, спортивный телеканал ESPN, Национальная футбольная лига NFL и IMAX договорились впервые показать Супербоул на больших экранах кинотеатров. Финал чемпионата по американскому футболу состоится 14 февраля 2027 года. Трансляцию проведут в сотнях кинотеатров США, а также в Австралии, Новой Зеландии и Бразилии. Об этом сообщает Reuters.

Более чем четырехчасовой эфир будет включать сам матч, выступление Jay-Z в перерыве, а также предматчевую и послематчевую программы. Компании рассчитывают, что совместный просмотр на большом экране привлечет болельщиков в кинотеатры. По их оценке, это станет крупнейшей прямой трансляцией в истории IMAX.

ESPN, принадлежащий Disney, впервые выступит вещателем Супербоула в рамках долгосрочного соглашения NFL. Финал также будет доступен на ABC и Disney+.

В этом году стоимость рекламных размещений во время трансляции Супербоула на телеканале NBC достигла исторического максимума. Некоторые бренды выкупали 30-секундные рекламные слоты более чем за $10 млн.