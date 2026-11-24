Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за использование изображений культовых зданий и объектов религиозного значения без соответствующих религиозных символов, сообщают «Ведомости».

За нарушение запрета гражданам будет грозить штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 120 часов, должностным лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Рассмотреть инициативу на пленарном заседании Госдумы предлагается уже 8 декабря.

Инициатива касается использования изображений культовых зданий и объектов религиозного значения, а также официальных геральдических знаков без религиозных символов. Таким образом, потенциально под действие нормы могут попасть рекламные кампании, публикации в СМИ, оформление сайтов, упаковка товаров и другие материалы, в которых используются изображения религиозных объектов.

Напомним, законодательная основа для нового наказания появилась в июле 2025 года, когда вступил в силу запрет на использование изображений объектов религиозного значения без религиозных символов в СМИ, интернете, рекламе и других сферах. Поводом для его принятия стали случаи удаления крестов с изображений храмов и часовен, получившие название «крестопад».